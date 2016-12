3 trucs pour maîtriser les additions et les soustractions

06-12-2016 | 13h46

Apprendre à additionner et à soustraire constitue un défi pour plusieurs enfants. Nous vous proposons donc quelques trucs pour rendre cet apprentissage plaisant.

1. Jouer

Pour un enfant, l'apprentissage passe par le jeu. Inutile de lui donner des pages entières d'additions et de soustractions: il perdrait sa motivation en un clin d'œil. De nombreux jeux de société ou en ligne peuvent l'aider à maîtriser les opérations de base.

En voici quelques-uns:

Météormath 2: La Terre est en péril. Pour empêcher les astéroïdes de la détruire, vous devez donner les bonnes réponses aux opérations demandées. Vous choisissez les types d'opérations (addition, soustraction, multiplication et division), les tables (1 à 12), le niveau souhaité (débutant, intermédiaire ou expert) ainsi que le nombre de calculs souhaité.

Le trésor du pirate Boom: Le capitaine Boom, le chef des pirates, n'en pouvait plus de voir ses hommes se disputer chaque fois qu'ils devaient se partager un trésor. Il inventa donc une méthode de partage amusante qui utilisait ce que les pirates aiment le plus: des dés et des cartes! Depuis, les pirates ne se bagarrent plus et ils ont appris à compter. À votre tour de vous partager son trésor.

Lobo 77: Chacun reçoit 3 jetons puis 5 cartes d'une certaine valeur. À chaque tour, vous ajoutez une carte sur la pile, annoncez le nouveau total des cartes empilées, puis vous piochez. Si le total annoncé est un doublé (11, 22, 33...), vous perdez un jeton. Et s'il dépasse 77, la manche est terminée. Le dernier à posséder encore des jetons à la fin de la partie remporte la victoire.

2. Prendre conscience des applications au quotidien

Pourquoi doit-on apprendre à additionner et à soustraire (et éventuellement à multiplier et à diviser)? Parce qu'on résout des problèmes de mathématiques tous les jours.

Aidez-le à en prendre conscience en lui posant des énigmes:

Pour préparer la croustade, nous avons besoin de 8 pommes et nous n'en avons que 5. Combien devons-nous en acheter de plus?

Tu as 3 chandails et papa en a 4. Combien de chandails dois-je laver en tout?

Tu avais 4 tranches de poivron dans ton assiette. Il en reste 1. Combien en as-tu mangé?

3. Utiliser les sens

Les enfants apprennent beaucoup au moyen de leurs sens. Servez-vous d'objets qu'ils peuvent toucher et voir: minicarottes, macaronis, crayons... Votre enfant utilise ses doigts pour calculer? Laissez-le faire. Il délaissera cette habitude au fur et à mesure qu'il maîtrisera ses tables.

En terminant, rappelez-vous que votre enfant développe ses aptitudes grâce à la répétition. Cela demande du temps et de la patience. Avant de lui présenter un concept plus complexe, attendez qu'il soit prêt et qu'il maîtrise les notions de base.

Cet article est une collaboration de Succès Scolaire, une entreprise vouée à la réussite scolaire des élèves des niveaux primaire, secondaire et collégial. Succès Scolaire offre des services d'aide aux devoirs, de rattrapage scolaire, d'enrichissement et de préparation aux examens.