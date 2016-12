Quoi faire en famille à l'Halloween?

Allyson Gourdon Déchaux 24-10-2016 | 09h47

L'Halloween rime avec costumes et bonbons, mais aussi avec plaisirs en famille! En plus de partir à la chasse aux sucreries, voici quelques activités qui feront le bonheur des petits et des grands.

1 - L'Halloween émerveille les enfants à l'Espace pour la vie

À l'occasion de l'Halloween, l'Espace pour la vie de Montréal propose plusieurs activités à faire en famille, dès maintenant et jusqu'au 31 octobre.

Au Jardin Botanique, Le Grand Bal des citrouilles met en vedette plus de 800 citrouilles, décorées par les citoyens de la ville, qui rivalisent d'originalité. Sans compter les légumes moches aux drôles de formes qui jouent aussi les vedettes. D'autres activités comme la Rivière aux embûches ou le Pont qui gigote de la Cour des petits montres permettront aux plus aventuriers de s'amuser sous les couleurs automnales des arbres. Pour les tout-petits, la pièce de théâtre Pépo citrouille est de retour pour une dernière saison.

À l'Insectarium, les araignées vous accueillent dans le but de vous «séduire». Touchez-les et constatez leur docilité lors de l'exposition Les Araignées démasquées. Aussi, ne manquez pas trois costumes sortis tout droit des coulisses du spectacle OVO du Cirque du Soleil.

Au Biodôme, les 29 et 30 octobre, les animaux auront aussi droit à leurs surprises d'Halloween. Leur nourriture préférée sera cachée dans des contenants en forme de citrouille. Ils devront utiliser tous leurs sens pour déballer leur cadeau. Une belle sortie à faire avec les enfants!

2 - Des activités gratuites pour tous au centre commercial Le Boulevard

Le centre commercial situé au coin des rues Jean-Talon et Pie-IX propose plusieurs activités gratuites pour toute la famille.

Les 29 et 30 octobre, des ateliers de cuisine gratuits seront proposés, où les jeunes pourront produire des petits monstres à l'aide de guimauve.

Le 31 octobre, de 14h à 18h, un atelier de maquillage transformera les enfants en petits démons, prêts à passer l'Halloween.

D'ailleurs, ces derniers sont invités à passer l'Halloween auprès des boutiques du centre.

3 - La nuit des sorcières est de retour à l'Aquarium du Québec

Un petit «roadtrip» vers Québec en famille vous tente? À l'occasion de l'Halloween, l'Aquarium du Québec propose une activité familiale des plus divertissantes.

Dans un parcours intérieur et extérieur, des personnages en chair et en os surprendront les visiteurs pour leur jouer des tours, de 19h à 23h. Des jeux gonflables et du bricolage feront partie du décor pour les plus jeunes, et des dégustations d'insectes seront possibles pour les plus braves!

Les visiteurs sont encouragés à se costumer pour se joindre à la fête!

Tarifs: 11 $/adulte, 10 $/aîné, 7 $/jeune de 3 à 17 ans et 29 $/famille (Taxes en sus)

Pour plus de renseignements, rendez-vous sur le site de l'Aquarium du Québec.

4- Passez l'Halloween... au zoo!

Les 29 et 30 octobre, le zoo Ecomuseum propose de démystifier les mythes et légendes associées aux animaux du Québec! Les zoologistes, accompagnés des animaux vedettes, en mettront plein la vue aux petits et grands.

Les animaux recevront également des surprises d'Halloween.

Ceux qui viendront déguisés courront la chance de remporter une séance photo avec un oiseau de proie au poing, comme un réel fauconnier!

5 - Alliez plaisir et culture à la Pointe-à-Callières

Dans un parcours théâtral plein de fantaisie offrant quelques frissons, la famille en apprendra davantage sur les origines et les croyances de l'Halloween.

D'après Jack la lanterne, un jeune Irlandais qui erre dans l'entre deux-mondes avec son navet-lanterne, les vestiges archéologiques du musée sont hantés par des jumeaux, une sorcière superstitieuse et un druide magicien. Il faut prévoir 45 minutes pour ce parcours original qui égayera assurément la journée des enfants.

Les 29 et 30 octobre au musée de la Pointe-à Callières, activité gratuite incluse dans le prix de l'entrée au musée.