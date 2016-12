Bercer bébé, c'est fini!

21-10-2016 | 13h27

Le designer suisse Yves Béhar s'est associé au pédiatre américain des stars, Harvey Karp, et à une équipe d'ingénieurs du MIT pour s'attaquer à l'éternel problème du sommeil des bébés (et des parents).

L'équipe a travaillé ensemble à la conception du berceau Snoo, inventé par Harvey Karp, pédiatre et auteur du best-seller Happiest Baby on the Block («le bébé le plus heureux du quartier») et créateur d'une technique très populaire pour calmer les pleurs du bébé. Le berceau intelligent Snoo promet d'arriver à calmer un bébé fatigué et énervé - souvent en moins d'une minute, selon ses créateurs - pour 1160$.

Inspiré par ce que Karp appelle le «réflexe calmant», une réaction naturelle du bébé activée par une série de cinq étapes reproduisant l'environnement de l'utérus, le berceau déclenche de larges mouvements apaisants et du bruit blanc, grâce à un système automatique qui perçoit quand le bébé a besoin de se calmer. Le son change de volume et de hauteur selon que le but est d'installer le bébé dans le sommeil ou de le calmer quand il est en colère.

Sevrage programmable

Conçu pour des bébés jusqu'à six mois, ce berceau est également équipé d'une «5-second swaddle» («un lange en cinq secondes») qui emmaillotte le bébé et l'empêche de se retourner pendant qu'il dort. À cet effet, trois sacs à langer de différentes tailles (petit, moyen et grand) sont inclus avec le berceau Snoo, ainsi qu'un drap en coton bio ajusté.

Les parents peuvent contrôler Snoo à distance grâce à l'application pour téléphone intelligent et peuvent programmer le sevrage progressif du bébé, réduisant peu à peu le temps où il est bercé, afin de faciliter la transition lorsqu'il devra passer à un vrai lit pour bébé.

Uniquement aux États-Unis

La conception minimaliste du berceau, avec ses panneaux de structure boisés, est basée sur un filet de protection en maille qui permet au bébé de bien respirer dans son berceau tout en restant visible à travers.

«Il devait être facile d'utilisation, procurer un sentiment de confiance et de confort et s'intégrer joliment dans n'importe quelle décoration de chambre», explique Yves Béhar au sujet du berceau.

Snoo est le premier d'une gamme de produits intelligents estampillés «Happiest Baby». Il ne sera distribué qu'aux États-Unis à partir du 1er novembre et on peut d'ores et déjà le pré-commander. Une politique de remboursement sous 30 jours pourrait encourager certains parents ne dormant plus à passer le cap.

