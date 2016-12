Femmes enceintes: évitez les réseaux sociaux

20-10-2016 | 17h07

Les experts sont formels: les femmes enceintes ont tout intérêt à se tenir éloignées des réseaux sociaux.

Le Baby Show qui se tiendra à Londres ce week-end permettra à des spécialistes de prévenir les futures mamans de l'impact négatif que l'Internet et ses outils pourraient avoir sur elles, notamment à cause des photos de célébrités enceintes et de leur silhouette démoralisante.

«Le monde filtré par Instagram n'a rien de réel», a déclaré le docteur Philippa Kaye au Guardian. D'après elle, ces clichés mettent une pression folle aux femmes enceintes, qui ne se concentrent plus que sur l'idée de perdre du poids, ce qui n'est pas forcément bon pour le bébé. Elle trouve même problématique de voir à quel point les futures mamans se forcent à faire des exercices avant et après la grossesse. «Si vous n'êtes pas habituée au sport, vous n'avez pas intérêt à vous lancer dans des exercices trop intenses d'un coup. Ce sera trop», a-t-elle ajouté.

Pour aider les femmes à comprendre vers quels exercices elles feraient mieux de se tourner, l'ancien sportif olympique Greg Whyte, qui a écrit le livre Bump it Up, partagera quelques-uns de ses conseils lors du Baby Show. Il préviendra aussi les intéressées des dangers de faire trop de sport pendant la grossesse. «C'est très dangereux de s'y mettre pendant la grossesse, si on n'a rien fait avant», a-t-il ajouté.

D'après lui, les exercices de grossesse doivent surtout se concentrer sur la musculature du dos, et le docteur Kaye préconise des exercices du bassin, principalement. Par ailleurs, Greg Whyte est aussi convaincu des vertus d'un bon régime. Il recommande d'absorber 300 calories supplémentaires par jour en période de grossesse. Une inspection régulière du poids du bébé et de la maman sera aussi importante afin de prévenir les risques d'obésité.