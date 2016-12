Ne forcez pas votre enfant à finir son assiette

20-10-2016 | 15h31

Une nouvelle étude vient de prouver que beaucoup de puéricultrices ne connaissaient pas les risques d'une alimentation contrôlée. De nombreux parents obligent leurs enfants à finir leur assiette, notamment les légumes souvent boudés par ces derniers. Ce n'est pas forcément une bonne idée, puisqu'apparemment, ceci pourrait avoir des conséquences graves, ignorées par les parents, mais aussi par n'importe quel assistant parental.

Des chercheurs de l'université du Nebraska ont discuté avec 18 femmes travaillant dans différentes garderies avec des enfants âgés de 2 à 5 ans. Ils cherchaient à savoir si les puéricultrices étaient au courant des conséquences d'une alimentation contrôlée sur l'obésité précoce. Les participantes avaient une moyenne de 42 ans, et travaillaient depuis 12 ans. Toutes avaient suivi des études secondaires et 8 d'entre elles étaient diplômées.

L'enquête a montré que certaines d'entre elles pratiquaient l'alimentation contrôlée, qu'elles trouvaient efficace, surtout chez les enfants les plus récalcitrants. Elles utilisaient aussi la nourriture pour gratifier les bonnes actions, comme on peut le faire avec un bonbon.

Celles qui ne demandaient pas forcément aux enfants de terminer leur assiette, demandaient au moins aux enfants de goûter tout ce qui s'y trouvait.

Certaines refusaient de faire appel à l'alimentation contrôlée parce qu'elles préféraient laisser les enfants contrôler eux-mêmes leur alimentation. Parmi celles-ci, certaines connaissaient le rapport entre les différents types d'alimentation et l'obésité précoce.

«Cette étude a aussi montré que les puéricultrices contrôlaient l'alimentation des enfants par peur de la "réaction négative" des parents qui découvriraient que leur enfant ne mange pas, a expliqué Dipti Dey, l'auteur de l'étude. Néanmoins, les puéricultrices devraient éviter de le faire, mais aussi d'utiliser de la nourriture pour récompenser les enfants et de féliciter ceux qui finissent bien leur assiette. Elles devraient encourager les enfants à manger sans leur mettre de pression.»

Les résultats de l'enquête ont été publiés dans la revue Journal of the Academy of Nutrition and Dietetics.