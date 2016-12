Une journée spéciale pour dire MERCI!

29-09-2016 | 13h44

Chaque année, le 5 octobre, se tient la Journée mondiale des enseignants afin de célébrer leur rôle essentiel dans la vie des enfants, les adultes de demain.

Enseigner, c'est plus qu'apprendre aux enfants les règles de grammaire, les fractions, les dates historiques ou les éléments du tableau périodique.

Enseigner, c'est encourager les jeunes à développer leur plein potentiel.

Enseigner, c'est les aider à développer leur pensée critique.

Enseigner, c'est les encourager à poursuivre leurs rêves et à donner libre cours à leurs passions.

Enseigner, c'est leur ouvrir les portes d'un monde meilleur.

Enseigner, c'est...

Quelques façons de leur dire MERCI

Que ce soit en personne, un courriel, une carte de souhaits ou un simple message écrit à la main, tous les moyens sont bons pour remercier les enseignants de votre enfant. Et pas besoin de posséder de grands talents de romancier pour faire plaisir. Parlez (ou écrivez) simplement avec votre cœur.

Voici tout de même quelques suggestions pour vous inspirer:

• Merci de pousser Logan à se dépasser jour après jour.

• Merci d'avoir fait découvrir à Lili le plaisir que procure la lecture d'un bon livre.

• Merci d'encourager Marylou lorsqu'elle croit qu'un défi est trop grand.

• Merci de croire au potentiel de Loïc et de le féliciter pour chacune de ses petites victoires.

• Merci d'être qui vous êtes et de faire aimer l'école à Raphaëlle un peu plus chaque jour.

• Confier son enfant à un inconnu, c'est difficile. Avec vous, Aby est entre bonnes mains. Merci de votre patience à toute épreuve, de votre gentillesse infinie, de votre dynamisme et de votre sourire communicateur.

• Merci d'accepter Malik tel qu'il avec, avec ses forces et ses faiblesses.

Toutes les occasions sont bonnes pour dire MERCI

Pas besoin d'attendre la Journée mondiale des enseignants, Noël ou la fin de l'année scolaire pour dire MERCI aux enseignants de votre enfant.

Votre fille a adoré sa sortie au musée? Vous pouvez écrire un message du genre: «Quelle bonne idée d'amener les enfants au musée! Éloïse en arrive et demande d'y retourner.»

Votre fils a les yeux qui pétillent depuis une semaine? Manifestez-vous: «L'époque médiévale: excellent choix de thème! Maxime parle sans cesse de tout ce qu'il a appris.»

Et voilà, c'est aussi simple que ça dire MERCI à la personne qui passera environ 600 heures avec votre enfant au courant de l'année scolaire.

Cet article est une collaboration de Succès Scolaire, une entreprise vouée à la réussite scolaire des élèves des niveaux primaire, secondaire et collégial. Elle offre des services d'aide aux devoirs, de rattrapage scolaire, d'enrichissement et de préparation aux examens.