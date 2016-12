Quand devoir rime avec cauchemar!

15-09-2016 | 13h53

Pour Jean-Sébastien, papa de Loïc, 8 ans, la folie de la rentrée a laissé sa place à la routine. Tout se déroule à merveille, à l'exception de la période des devoirs et leçons qui se transforme en chicane presque tous les soirs.

Papa a passé une rude journée et voudrait que les choses se déroulent rondement, alors que fiston est fatigué et manque de concentration. Bref, tous deux ont la mèche courte. Comment faire pour que l'harmonie revienne?

La planification: pour ne jamais être pris au dépourvu

Engloutissez une pointe de pizza en une seule bouchée et vous risquez de vous étouffer. C'est la même chose avec les devoirs: une bouchée à la fois. Pour ce faire, aidez votre enfant à planifier son temps. Il suffit de lister tous les devoirs et les travaux à effectuer ainsi que les matières à réviser, d'évaluer le temps à consacrer pour chaque activité, puis d'inscrire chaque tâche à l'horaire en tenant compte de l'échéancier... et des activités parascolaires.Plus votre enfant grandira, plus il gagnera en autonomie. Un jour, il pourra effectuer sa planification seul.

Bye-bye monotonie

On apprend bien plus en s'amusant. Il n'y a rien de mieux qu'un brin de folie pour transformer un exercice ordinaire en une activité extraordinaire:

• Réciter les leçons en faisant des redressements assis, en se tenant en équilibre sur un ballon d'exercice ou en marchant sur le bout des pieds;

• Utiliser le jeu de Scrabble pour apprendre les mots de vocabulaire ou le Yahtzee pour les tables de multiplication;

• Sortir papier et crayons de couleur pour copier les notions à retenir par cœur;

• Jouer à des jeux en ligne, comme ceux proposés par Allô prof;

• Étudier avec un ami (ça change la routine de l'enfant et donne une petite pause à papa ou maman).

Le gâteau au chocolat en dernier

Les devoirs et leçons, c'est comme un repas: on termine par le dessert. Votre enfant est plus concentré au début. C'est pourquoi il est préférable de commencer par la matière qu'il aime le moins ou l'activité la plus compliquée.

Une routine adaptée

Vous devez établir une routine des devoirs et leçons qui tiennent compte de votre réalité familiale.

• Moment où votre enfant est le plus concentré (matin, après l'école, après le souper);

• Activités parascolaires;

• Problèmes particuliers (trouble d'apprentissage, déficit d'attention, hyperactivité...);

• Horaire des parents;

• Ressources extérieures disponibles (voisin, grand-papa, tuteur).

Votre enfant fait ses devoirs en revenant de l'école? Laissez-lui du temps pour bouger et manger une petite collation. Il a besoin de se défouler et de faire le plein d'énergie.

Une routine, c'est important. Ça apporte de la stabilité. Il faut toutefois savoir y déroger lorsque la situation l'exige. Votre enfant n'est plus capable de se concentrer après 15 minutes même si la séance prévue dure 1 heure? Ce n'est pas grave. Prenez une petite pause de 5 minutes; il reviendra plus alerte. Cela fait 3 fois que vous lui expliquez la différence entre ont et on, mais rien n'y fait? Laissez tomber et recommencez demain. Toujours sans succès? Écrivez une petite note à son enseignant.

