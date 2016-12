La motivation: clé de la réussite scolaire

30-08-2016 | 17h12

Apprendre, c'est une expérience agréable. Apprendre, c'est satisfaire sa soif de connaissances. Apprendre, c'est acquérir les outils pour réussir sa vie tant personnelle que professionnelle. Apprendre, c'est pour soi-même... pas pour plaire à ses parents ou à ses professeurs. Et qu'est-ce que ça prend pour apprendre? De la motivation.

On s'est tous déjà fait dire: «c'est important d'apprendre la trigonométrie, ça va te servir un jour» ou «tu dois étudier longtemps si tu veux avoir un bel avenir.» Est-ce que c'était assez pour vous motiver? Non, assurément. Voici donc quelques trucs pour agir concrètement sur la motivation de votre enfant.

Parlez positivement de l'école

Encouragez votre enfant en lui parlant de vos expériences positives. Dites-lui que c'est madame Lucie qui vous a fait découvrir les joies de la lecture ou que grâce à monsieur Jean-Claude, qui vous a enseigné la géographie en 1re secondaire, vous êtes devenu passionné de voyages.

Si vous racontez à votre enfant à quel point vous détestiez l'école quand vous étiez jeune ou que vous critiquez sans cesse ses professeurs, il risque de faire siennes vos convictions.

Intéressez-vous à ce qu'il fait à l'école

Demandez-lui ce qu'il a appris, ce qu'il a le plus et le moins aimé de sa journée. L'important, c'est que votre enfant sente que ce qu'il vit à l'école est important pour vous.

Établissez également une routine des devoirs. En cultivant cette bonne habitude dès la première année (il n'est jamais trop tard pour commencer), votre enfant a de fortes chances de la garder tout au long de sa scolarité. De plus, l'aider à faire ses devoirs et à apprendre ses leçons lui démontrera votre intérêt pour l'école et sa réussite.

Établissez des objectifs concrets et réalistes

Prenez le temps de discuter avec votre enfant des objectifs à atteindre au cours de l'année et des stratégies à adopter pour y parvenir. N'hésitez pas à les ajuster en cours de route, que ce soit à la hausse ou à la baisse.

Valorisez les efforts plus que les résultats

L'amour que vous portez à votre enfant n'a aucun lien avec ses résultats scolaires. Expliquez-lui que l'important, ce sont les efforts qu'il fournit. S'il donne toujours le meilleur de lui-même, vous serez fier de lui. Félicitez-le pour ses progrès ou ses bons résultats. Vous pouvez même lui accorder une récompense ou un privilège, à l'occasion, pour couronner ses efforts.

Multipliez les occasions d'apprendre

Vous allez magasiner en solo? Faites un détour dans une librairie et achetez-lui un livre sur un sujet qui l'intéresse. Il sera ravi.

Un dimanche pluvieux? Profitez-en pour aller à la bibliothèque, pour jouer à des jeux de société en famille ou pour écouter un documentaire.

Vous ne connaissez pas la réponse à sa 48e question de la journée? Plutôt que de lui servir un «je ne sais pas», cherchez plutôt la réponse ensemble sur internet.

Et voilà, toutes les occasions sont bonnes pour apprendre dans le plaisir!