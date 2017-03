Croire à la «destinée sexuelle» ruine le couple

31-03-2017 | 13h29

Vous pensez que deux personnes qui se considèrent comme des âmes sœurs auront de manière automatique une satisfaction sexuelle mutuelle? Si l'idée est séduisante, une équipe de chercheurs du Canada a découvert que cette attitude avait plutôt tendance à détruire les couples qu'à les souder.

Pour arriver à cette conclusion, Jessica Maxwell, de l'université de Toronto, a mené avec l'Université de Dalhousie une série de dix études pour déterminer les facteurs qui impactent la relation et la vie sexuelle d'un couple.

Après avoir analysé les réponses de 1900 participants, qui en étaient tous à un stade différent de leur relation, les scientifiques ont mis en évidence la présence de deux groupes, ceux qui croient en cette «destinée sexuelle» et ceux qui estiment que la satisfaction sexuelle prend du temps et des efforts sur le long terme.

Ainsi, les participants du second groupe semblent avoir une meilleure connexion au lit, une satisfaction sexuelle plus élevée, et une meilleure relation de couple.

Certains participants du premier groupe, en revanche, vivent leur relation sexuelle sous la pression, en étant persuadés que leur performance sexuelle est un facteur déterminant dans le succès de leur relation.

«Les gens qui croient en la "destinée sexuelle" utilisent leur sexualité comme une sorte de baromètre pour leur propre relation de couple, indique Jessica Maxwell. Ils pensent que leurs problèmes dans la chambre sont équivalents à leurs problèmes dans la relation. Mais les gens qui pensent que la sexualité peut progresser ne laissent généralement pas leurs problèmes sexuels affecter leur vie amoureuse.»