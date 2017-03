Elle laisse sa meilleure amie coucher avec son copain devant une caméra

21-03-2017 | 13h33

Le titre de la dernière vidéo ne laisse que très peu de doutes quant à son contenu : "J'ai laissé ma meilleure amie faire l'amour avec mon petit copain". Et en effet, la YouTubeuse sexy a relevé cette expérience.

Une expérience très étrange que les trois principaux protagonistes, Lena, Adam et Emily, ont décrit comme «chaude et gênante» dans une vidéo qui fait le buzz. Elle a été vue plus de deux millions de fois.

Lena The Plug, qui dit d'elle-même qu'elle est «ouverte d'esprit sexuellement», a raconté la genèse de ce «threesome» : «Cela peut être étrange et sujet à problèmes que ta meilleure amie te rejoigne pour faire l'amour, mais j'ai confiance en Emily et on s'est dit que cela pourrait être fun.»

Voici une nouvelle génération de YouTubeurs qui n'a peur de rien !