Voici la position préférée des hommes et détestée par les femmes

16-03-2017 | 11h48

Quand vient le moment de faire un petit câlin avec votre moitié, quelle position aimez-vous privilégier pour atteindre le 7ème ciel?

Si de nombreuses positions sont la plupart du temps conjointement adoptées par les couples, une plus que les autres semble cependant particulièrement plaire aux hommes. Appelée «la cowgirl inversée», cette dernière pose toutefois un petit problème: elle ne plait généralement pas beaucoup à la gent féminine.

Une position peu aimée des femmes et dangereuse pour le hommes

Et pour cause. Cette position demande un certain sens de l'équilibre à Madame qui doit se mettre à califourchon sur son partenaire tout en lui faisant volte face, tandis que celui-ci, allongé sur le dos, profite d'une vue imprenable sur son postérieur. Mais ce n'est pas tout. Cerise sur le gâteau, le pénis se courbant d'une manière très particulière dans le vagin, l'homme profite alors de sensations très agréables tandis que pendant ce temps là, Madame souffre en silence.

«Si votre partenaire n’a pas été gâté par la nature, son pénis sort continuellement… Et si le problème n’est pas la taille, alors c’est la douleur car le pénis n’entre pas droit dans le vagin. Et ça fait vraiment mal», se plaint une femme sur le site Reddit où des centaines de ses congénères se plaignent de cette position peu avantageuse pour elles.

«C’est une des positions les plus douloureuses. Les muscles de vos jambes souffrent et, en plus, vous espérez ne pas casser en deux le pénis de votre partenaire», écrit la journaliste Ali Eaves dans le magazine Men’s Health.

Et celle-ci n'a pas tort. Comme le rapporte la revue scientifique Advances In Urology, cette position serait à l'origine de 50 % des cas de fracture du pénis. «La femme exerce quasiment tout son poids sur le pénis en érection. En cas de mauvaise pénétration, cela peut parfois se terminer mal», y est-il précisé.