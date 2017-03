Voici la taille de pénis idéale selon les femmes

13-03-2017 | 10h44

Publiée par le très sérieux Journal of Sexual Medicine, une nouvelle étude menée par l'Université de Californie remet une fois de plus en question l'importance de la taille du sexe chez les hommes.

Selon celle-ci, lors de rapports sexuels, plus nombreuses seraient les femmes à avouer atteindre l'orgasme vaginal à l'aide d'un pénis aux dimensions importantes. Un aveu qui en revanche ne semble pas rentrer en jeu dès lors que l'on parle d'orgasme clitoridien.

Ainsi sur 323 femmes interrogées, les 160 qui disent avoir réussi à atteindre un orgasme vaginal y seraient parvenues grâce à un partenaire doté d'un membre de grande taille. 33,8% d'entre elles précisent même qu'elles préfèrent avoir affaire à un pénis mesurant plus de 15,5 cm de long et de 3 cm de diamètre, contre 6,3% qui disent préférer de plus petits spécimens.

«Ceci est probablement dû au fait qu'un pénis plus grand stimule une plus grande zone du vagin et de l'utérus», explique le psychologue Stuart Brody au magazine en ligne LiveScience. Néanmoins, cette étude ne se veut pas alarmiste et explique que 60% des femmes sollicitées durant celle-ci ont tout de même indiqué que la taille n'avait pas de réelle importance en matière de sexe. Mesdames, passez à l'action avec messieurs!