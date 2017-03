Les Américains boudent le sexe, surtout les Millenials

10-03-2017 | 13h23

Les Américains font de moins en moins l'amour, selon une étude publiée dans le Journal Archives of Sexual Behavior, portant sur la sexualité de 26 620 jeunes adultes depuis 1989. Globalement, ils ont eu 9 rapports sexuels de moins par an en 2014, comparé au début des années 2000.

La tendance s'accentue surtout chez les couples mariés ou en concubinage qui ont eu 16 rapports sexuels de moins par an en 2014, comparé au début des années 2000, révèle l'étude.

Globalement, les Américains faisaient l'amour environ 60 à 65 fois par an jusqu'en 2000. Mais après 2002, ils montrent un désintérêt pour les ébats amoureux, surtout les couples mariés. Ces derniers ont fait l'amour 56 fois en moyenne par an en 2014, contre 67 fois en 1989.

Depuis 2000, la tendance est inversée, les célibataires qui n'ont jamais été mariés sont plus actifs sexuellement que les couples mariés.

D'après l'étude, les réseaux sociaux, jeux vidéo, divertissements et modes de vie ultra-connectés seraient les principaux tue-l'amour, bien plus que le travail. Les Millenials et la génération Z - qui sont nés et ont grandi au moment où les technologies high-tech émergeaient - font l'amour moins souvent que n'importe quelle génération précédente, ces nouvelles générations ayant moins de partenaires durables.

Contrairement aux idées reçues, plus les Américains passent du temps au travail plus ils font l'amour. Même constat pour les adeptes de ponographie qui affichent des passages sous la couette plus fréquent.

Si l'ensemble des Américains semble déserter la chambre à coucher, une catégorie de partenaires ne semble pas concernée par ce déclin: les seniors âgés de 70 ans et plus ont eu 11 rapports sexuels en 2014 contre 9,8 en moyenne en 1989.

Sans surprise, plus on est jeune, plus on pratique. Les jeunes de 20-25 ans font l'amour plus de 80 fois par an. Ce chiffre atteint 60 fois par an à 45 ans et 20 fois à 65 ans.

Pour consulter l'étude, cliquez ici.