Combien gagnent vraiment les actrices X?

16-02-2017 | 10h30

Une star du porno peut-elle espérer gagner aussi bien sa vie qu'une actrice de films classiques? Pour répondre à cette question, le journal The Independent a interrogé Derek Hay, le fondateur de l'agence LA Direct Models qui représente à lui seul de nombreuses stars du X.

Si le casting se dispense généralement d'audition pour privilégier les rencontres de visu avec le producteur, qu'en est-il des salaires des actrices?

«En général, une actrice qui tourne une scène avec un acteur masculin peut s'attendre à gagner un peu plus que 1250 dollars. Pour une scène avec une autre femme, c'est moins cher: entre 900 et 1000 dollars. Le salaire augmente en fonction de la notoriété de la personne, de son agent et d'autres facteurs», explique Derek Hay.

Ce dernier explique également que les prix peuvent varier si l'actrice est une professionnelle confirmée ou bien si celle-ci essaye pour la première fois une nouvelle pratique. Pour la convaincre de réaliser certaines choses, les producteurs peuvent parfois se montrer très généreux en alignant les billets sur la table.

«Pour la fille qu'ils veulent, s'ils lui demandent de faire sa première scène anale, sa première scène avec trois, quatre, cinq hommes, sa première scène interraciale, ils sont prêts à donner des primes. L'argent est censé "stimuler" la fille et la pousser à accepter. Pour une première scène anale, cette prime peut aller de 2500 à 7700 dollars», raconte le directeur de LA Direct Models.

Mais selon lui, aucune actrice du X ne gagne cependant les sommes attribuées aux stars hollywoodiennes. «Les plus grandes stars gagnent entre 390 000 et 520 000 dollars par an», conclu-t-il.