L'utilisation de jouets sexuels a été multipliée par 7 en 25 ans

13-02-2017 | 18h57

En 25 ans, le nombre de Français a avoir déjà utilisé des jouets érotiques a été multiplié par sept, d'après une enquête IFOP menée pour Dorcelstore.com, la boutique de divertissements coquins.

Une consommation en plein essor aussi bien chez les femmes (49% en 2017, contre 7% en 1992) que chez les hommes (47% en 2017, contre 7% en 1992) et en partie dûe à la dématérialisation des achats qui a permis aux plus timides de faire l'acquisition d'accessoires sexy. Deux tiers des Français (61%) font ou on fait leur shopping en ligne.

Le sextoy est désormais rentré dans les mœurs et 50% des Français majeurs en ont utilisé un au moins une fois dans leur vie. Leur usage reste cependant encore occasionnel. Seules 4% des femmes et 5% des hommes déclarent en utiliser au moins une fois par semaine.

Autrefois tabou et considéré comme accessoire palliatif à une vie sexuelle insatisfaite, les sextoys ne sont plus un plaisir solitaire et sont de plus en plus utilisés afin de pimenter la vie sexuelle de couple. Aujourd'hui, la proportion de Français à en avoir utilisé seul est plus faible (40% des femmes et 19% des hommes) que celle à en avoir utilisé en couple (44% des femmes et 45% des hommes).

Méthodologie : enquête IFOP pour Dorcelstore.com réalisée par questionnaire auto-administré en ligne du 23 décembre 2016 au 3 janvier 2017 auprès d'un échantillon représentatif de 2012 personnes, représentatif de la population métropolitaine âgée de 18 à 69 ans.