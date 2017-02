Selon les chercheurs, couple qui rit reste uni

10-02-2017 | 15h29

À la recherche d'une activité pour la Saint-Valentin? Une étude suggère qu'une activité provoquant l'hilarité du couple sera la clé de sa réussite.

Menées par Jeffrey Hall de l'Université du Kansas, ces nouvelles recherches s'appuient sur 39 conclusions d'études consacrées à l'importance de l'humour dans une relation. Portant sur 15 000 participants, elles ont été menées ces 30 dernières années.

Hall en retire que la chose la plus importante n'est pas de trouver un partenaire ayant le sens de l'humour, mais plutôt d'en trouver un qui ait le même humour que soi.

«Les gens expliquent rechercher un partenaire ayant de l'humour mais c'est un vaste concept», commente Hall. «Que les gens vous trouvent drôle ou capable de blaguer de tout n'est en rien lié à la satisfaction dans un couple. En revanche, l'humour créé au sein du couple l'est».

Hall constate que «l'attitude enjouée des partenaires est un élément crucial pour créer du lien et établir une sécurité relationnelle» et que le rire, en particulier le rire partagé, est «un indicateur important de l'attraction romantique entre deux partenaires potentiels».

«Un style ou un sens de l'humour n'est ni meilleur, ni pire qu'un autre. Ce qui importe, c'est de rire des mêmes choses. [...] C'est un moyen de vous affirmer et de raffermir la relation par le rire», explique Hall.

«Il ne s'agit pas d'être un grand comique mais de rire du quotidien, ensemble, que ce soit en regardant Les Simpson, en répétant les bons mots des enfants, en lisant le New Yorker ou en s'amusant de l'absurdité de la vie. Le plus important, c'est de le faire à deux».

Mais Hall met en garde: il ne faut pas faire de son partenaire le dindon de la farce. «Avoir un sens de l'humour agressif est mauvais signe en général, et c'est encore pire si c'est le style d'humour en vigueur dans la relation», explique-t-il.

Les précédentes recherches de Hall avaient déjà mis en lumière l'importance du rire partagé dans une relation épanouie.

Dans un papier de 2015 intitulé Sexual Selection and Humor in Courtship: A Case for Warmth and Extroversion et publié dans la revue Evolutionary Psychology, Hall se propose d'explorer la relation entre humour et intelligence.

Si ses expériences ne permettent pas de démontrer un lien entre humour et intelligence, Hall observe que lorsqu'un homme raconte des blagues à une femme, plus elle rit et plus elle est susceptible de s'intéresser à lui.

Selon lui, rire ensemble est une étincelle, signe que l'on est sur la voie d'un amour durable.

«Rencontrer quelqu'un avec qui l'on peut rire peut annoncer une future relation agréable et remplie de bonne humeur», conclut Hall.

Le dernier article de Hall, intitulé Humor in Romantic Relationships, sera publié dans la revue Personal Relationships.