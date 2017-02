Après le porno, voici la nouvelle tendance: le «porna»

10-02-2017 | 13h42

Le porno, vous connaissez. Mais que peut bien être le «porna»? À l'image de A Girls Getaway, un film X réalisé par la sexologue flamande de 30 ans Kaat Bollen, et qui sera diffusé pour la première fois lors de la Saint Valentin, il s'agit d'un nouvelle tendance... destinée principalement aux femmes.

«Mais les hommes aussi vont être surpris : le sexe n'est pas forcément doux. Mon film est à avoir en couple, car il y a une forte probabilité pour que vous ajoutiez une scène supplémentaire», explique la jeune réalisatrice au média flamand Het Nieuwsblad. Car en effet, le «porno pour femmes» est loin d'être innocent, mais ses caractéristiques sont un peu différentes de ce que vous pouvez trouver un peu partout sur la toile.

Pour commencer, le porna a pour objectif de créer une véritable alchimie entre les acteurs à l'écran, l'attraction mutuelle se veut plus convaincante que dans un film X classique, adressé à un public masculin. Les scènes sont souvent tournées du point de vue féminin, et une attention particulière est portée au plaisir de madame, au milieu d'un décor autrement plus léché que dans des films «traditionnels»: bel éclairage, belle lumière.

Autre différence de poids, le corps de la femme n'a pas à être idéalisé: les corps présentés dans ces films sont naturels, et le maquillage quasi-inexistant. Les préliminaires ont une importance accrue, même si les scènes de sexe peuvent être tout aussi crues que dans les plus inavouables fantasmes masculins.