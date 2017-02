La lettre «G» en dit long sur votre sexualité

07-02-2017 | 10h01

De quelle façon écrivez-vous la lettre «G». Si cette question peut paraître anodine, voire incongrue, sachez qu'elle peut toutefois révéler beaucoup de choses dans votre façon de faire l'amour. Et oui, de savants experts en graphologie sont en effet capables de savoir comment vous vous y prenez au lit rien qu'en étudiant votre calligraphie.

Voici comme faire le point sur votre «G»

Ainsi, si avez l'habitude de tracer vos «G» avec une petite jambe (la jambe correspondant à la boucle formée au bas de la lettre), cela veut dire que vous ne jouissez manifestement pas d'une libido très exacerbée. Une telle personne pourrait également se montrer effacée, voire quelque peu timide dans l'intimité.

Si la jambe de votre lettre est véritablement minuscule, le cas est semble-t-il encore plus compliqué. Il se pourrait alors que votre sexualité soit très réprimée, voire inexistante.

Un «G» doté d'une grande jambe signifierait au contraire tout l'inverse. Très actifs sexuellement, les auteurs de cette calligraphie jouiraient d'une énergie sexuelle stable et normale, ainsi que d'une libido sans contrainte. Les personnes formant leur boucle vers la droite au lieu de la gauche sont en revanche plus difficiles à cerner, bien qu'également plus imaginatifs au lit.

Attention aux angles

D'autres personnalités plus complexes peuvent aussi être analysées dans cette simple façon de tracer cette lettre. Ainsi, les personnes ayant pour habitude de donner à leur «G» des angles saillants, sont généralement vues comme des partenaires plus compliqués et encombrés de nombreux tabous.

Enfin, un «G» doté d'une jambe non refermée serait l'expression d'une personnalité individualiste, voire égocentrique ne pensant qu'à son propre plaisir.