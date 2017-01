Voilà pourquoi les femmes mûres sortent avec des jeunes hommes

28-01-2017 | 16h58

Pourquoi à partir d'un certain âge, certaines femmes d'expérience se tournent-elles vers des hommes de 10, 15, voire 20 ans de moins?

À chacune son «toyboy»

Effet de mode, peur du temps qui passe…? De Madonna à Kylie Minogue, en passant par Kate Moss ou Mariah Carey, toutes ces célébrités qui ont pour beaucoup d'entre elles dépassé la quarantaine, se tournent désormais vers des hommes bien plus jeunes sans craindre les moqueries, ni les critiques.

Baptisées «cougars» ou encore «milf», ces femmes n'hésitent pas en effet à s'afficher fièrement et sans tabous aux bras d'hommes qui pourraient parfois être leurs fils, sans rougir de la différence d'âge. Et ce phénomène est loin de ne concerner que les stars.

Aux États-Unis, une étude révèle qu'une femme sur trois dont l'âge se situe entre 40 et 69 ans, aurait déjà avoué être sortie avec un homme plus jeune d'au moins 10 ans de moins qu'elle.

Une révolution dans les rapports hommes-femmes

Selon la psychologue Alice Eagly de l'Université Northwestern dans l'Illinois, ce phénomène souligne le changement progressif du statut social des femmes dans nos sociétés. Aujourd'hui de plus en plus indépendantes et appelées à occuper davantage de postes importants, les femmes n'hésitent plus à assoir également leur pouvoir dans leurs relations amoureuses.

En optant pour un «petit jeune», la femme accomplie qui aime toujours séduire s'offre ainsi une seconde jeunesse et fait souffler un vent nouveau de liberté qui bouscule les rapports hommes-femmes.