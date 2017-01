Erythrée: la polygamie est obligatoire pour les hommes

23-01-2017 | 14h40

En Érythrée, pays situé dans la corne de l’Afrique, une loi promulguée par le gouvernement impose aux hommes mariés de posséder plusieurs femmes sous peine de se voir lourdement sanctionnés.

Prison et travaux forcés

Dans ce texte officiel, il est en effet fortement conseillé aux hommes de pratiquer la polygamie au risque de finir sinon derrière les barreaux.

«En se basant sur le jugement de Dieu à propos de la polygamie et des circonstances actuelles du pays (beaucoup plus de femmes que d'hommes), le département érythréen des affaires religieuses a pris les décisions suivantes. D’abord tous les hommes devront épouser au moins deux femmes et l'homme s'y opposant pourrait purger une peine d'emprisonnement à vie avec travaux forcés», explique cette loi qui entend combler de cette façon le déficit des naissances causé par la guerre avec l'Éthiopie voisine.

Quant aux femmes qui ne se conformeraient pas à celle-ci, elles encourraient également de graves peines pouvant aller jusqu'à l'emprisonnement à vie. Si la majorité des sujets masculins semblent accueillir cette loi avec joie, de nombreuses femmes en revanche n'ont pas hésité à la critiquer et à s'y opposer farouchement.