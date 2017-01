Il a 100% sur Tinder grâce à une technique très originale

17-01-2017 | 11h22

Quoi de plus romantique qu'un poème pour séduire le coeur d'une fille? Voilà en tout cas la méthode infaillible qu'a trouvé Joe Bagel, un Canadien de 25 ans, pour commencer à faire connaissance avec ses conquêtes sur Tinder.

Au lieu de débuter la conversation par quelques banals sujets sans grand intérêt, le jeune homme a en effet décidé de réaliser de petits poèmes avec les noms des filles dont les profils collaient le plus avec le sien. Aussi appelée «acrostiche», cette forme poétique consiste à ce que chaque lettre qui débute un ver constitue au final le nom de la personne.

Et même s'il avoue ne pas être Rimbaud, Joe Bagel explique qu'avec cette approche romantique et originale, celui-ci arrive à tous les coups à faire mouche et à susciter la curiosité chez ses partenaires. «Cette technique fonctionne à merveille car elle est personnalisée et rend la conversation tout de suite plus spéciale», explique-t-il.

Le jeune homme craint toutefois que son idée soit rapidement reprise et adoptée par tous les séducteurs de la Toile qui ne tarderont pas à la tester à leur tour pour connaître le même succès.