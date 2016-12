Le sexe adultérin des femmes passé au crible

21-12-2016 | 15h23

Ce 21 décembre est la «Journée Mondiale de l'Orgasme». Pour célébrer l'événement, une étude Ifop/DAYLOV, site de rencontres extraconjugales, dévoile une étude sur la sexualité adulterine des femmes.

Les résultats de l'étude Ifop/DAYLOV battent certaines idées reçues en brèche. Ainsi pour 51% des femmes interrogées, le jeu de séduction avec une autre personne n'altère en rien l'envie de faire l'amour avec leur conjoint et même au contraire, cette envie en serait augmentée. Seulement 26% déclarent que ce genre de comportement a entraîné une baisse de leur activité sexuelle conjugale.

Les femmes infidèles interrogées ont davantage tendance à simuler l'orgasme avec leur partenaire habituel plutôt qu'avec leur amant. 49% ont reconnu avoir simulé avec leur compagnon ou compagne officiel(le) contre seulement 12% avec leur amant ou leur maitresse. 32% ne feignent jamais l'orgasme.

Les femmes qui ont des aventures extraconjugales ne sont pas plus à l'initiative avec leur amant qu'avec le partenaire habituel. Au contraire, 33% s'estiment plus à l'initiative avec leur conjoint qu'avec leur amant (25%). En revanche, avec leur amant, les femmes se livrent plus facilement à des jeux ou des fantasmes sexuels pour 48% d'entre elles avec l'idée de pouvoir «se lâcher» plus facilement.

Enfin, si les femmes sont plus joueuses avec leur amant ce n'est pas pour autant qu'elles atteignent l'orgasme plus fréquemment. Un tiers des sondées estiment que l'orgasme est plus facilement atteint avec le partenaire officiel quand un autre tiers estime que c'est plus le cas avec l'amant ou la maîtresse.

Cette étude a été réalisée auprès d'un échantillon de 3406 Françaises dont près d'un millier ayant déjà eu un amant ou une maitresse dans leur vie.