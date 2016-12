L'amour au temps de Trump: les sites de rencontres

08-12-2016 | 14h56

Le rendez-vous amoureux se passait bien jusqu'à ce que le couple, qui avait fait connaissance sur un site internet, se heurte à un écueil de taille: il est pro-Donald Trump, pas elle.

C'est une scène qui se répète de plus en plus dans un pays qui s'est fortement polarisé, et qui a vu cette année l'émergence de sites de rencontres où les préférences politiques sont affichées en grosses lettres, pour éviter toute déconvenue.

L'un d'eux, TrumpSingles.com, est dédié aux adeptes du futur président américain. Son slogan: «Rendre leur grandeur aux rencontres» («Making dating great again»), un jeu de mots sur le leitmotiv de la campagne du républicain, «Rendre sa grandeur à l'Amérique».

«Je pense que les pro-Trump en avaient vraiment besoin», raconte le créateur de TrumpSingles, David Goss, lors d'un entretien téléphonique à l'AFP.

Si le magnat de l'immobilier et ex-star de téléréalité, qui prendra ses fonctions à la Maison Blanche le 20 janvier, est adoré de millions d'Américains, au moins autant le détestent et peinent à se remettre de sa victoire surprise face à sa rivale démocrate Hillary Clinton.

Un site similaire a également fait surface pour les partisans de Bernie Sanders, le sénateur du Vermont dont le message de progrès social et de défense de l'environnement a enthousiasmé des foules d'adeptes fervents, notamment chez les moins de 30 ans.

Fermé avant le scrutin présidentiel, il devrait renaître l'an prochain sous un nouveau nom, ProgressiveMeet.com.

TrumpSingles.com («les célibataires de Trump») revendique 12 000 membres. Contrairement aux autres sites comme Match.com ou Adopteunmec.com, il évalue d'abord les nouveaux membres pour s'assurer qu'ils sont d'authentiques fans de Trump et ne sont pas là pour se lancer dans des diatribes ou des joutes politiques acrimonieuses.

«Passion pour la politique»

David Goss dit avoir eu l'idée de son site après avoir entendu quantité d'histoires «de gens qui ont des rendez-vous amoureux, et tout va bien jusqu'à ce qu'ils se mettent à parler de politique».

Environ 15% des Américains utilisent des sites de rencontres, la plupart âgés de moins de 24 ans, selon le Pew Research Center.

Beaucoup n'éprouvent aucune envie de vivre une relation avec des partisans de M. Trump, dont les déclarations insultantes sur les immigrés, les musulmans ou les femmes en ont révulsé plus d'un.

«Pas de supporteurs de Trump, SVP» est même devenu une ritournelle sur Tinder et d'autres applications de «dating».

Sur TrumpSingles.com, certains ont toujours clamé haut et fort leur adoration pour le milliardaire populiste, mais d'autres étaient jusqu'alors restés très discrets, ayant longtemps voté démocrate ou parce qu'ils vivent dans des villes très progressistes, comme Philadelphie ou New York.

En surfant sur les profils des inscrits, on constate que la majorité des membres sont blancs, comme la majeure partie de l'électorat de Donald Trump.

Sur la photo de leur compte, certains arborent T-shirts ou casquettes à l'effigie de leur champion politique.

M. Goss affirme toutefois que son site est ouvert aux partisans du président élu de toutes origines: «Votre préférence sexuelle ou religion importent peu, tout le monde a le droit de s'inscrire tant que c'est pour les bonnes raisons», argumente le producteur de télévision de 35 ans.

À l'extrême opposé du spectre politique, BernieSingles.com a démarré il y a six mois sous forme d'un groupe sur le réseau social Facebook, et compte à présent 30 000 utilisateurs.

«C'est une plateforme qui se nourrit de la passion pour la politique», explique Chase Dimond, 24 ans, co-créateur avec Jared Stephens, qui a le même âge, et Jill Crosby, 50 ans.

Quid des fans d'Hillary Clinton?

«Il n'y avait pas de passion chez Hillary» et les gens se posaient «beaucoup de questions sur son sens de l'éthique, sa morale...», remarque Jill Crosby.

«Rien à voir avec le mouvement qu'a inspiré Bernie».