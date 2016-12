Combien de fois devriez vous faire l'amour?

21-11-2016 | 15h54

Une étude de l'institut de Kinsey sur le sexe, la reproduction et le genre a répondu à une question que tout le monde se pose: à quelle fréquence devons-nous faire l'amour. Vous avez entre 18 et 29 ans? Vous devriez avoir 112 rapports sexuels dans l'année, soit deux fois par semaine.

Dans cette même tranche d'âge, mais pour ceux qui ont fondé une famille, ce chiffre descend à 86 fois par an. Et pour les trentenaires alors? 69 rapports sexuels par an, soit 1,3 fois par semaine. Le sexe régulier aide à réduire la tension artérielle, soulage le stress et aide à s'endormir plus facilement!