10 idées de rendez-vous à moins de 20$

L'automne s'est bien installé et vous êtes à cours d'idées pour sortir en amoureux? Canoe vous propose dix idées de rendez-vous galant qui ne videront pas votre portefeuille à l'approche des Fêtes!

1- Créez un scrapbook de vos plus beaux moments

Votre amoureux et vous êtes ensemble depuis quelques mois? Allez dans les magasins à 1$ et équipez-vous pour créer un scrapbook de vos plus beaux souvenirs. Remémorez-vous vos moments favoris passés l'un avec l'autre et mettez-les en valeur. En prime, risque de fou rires si vos talents en artisanat sont inexistants!

2- Boire un café sur un bateau

Pour ceux habitant à Montréal, il est maintenant possible pour vous d'aller boire un café... à bord d'un bateau! Une manière de tourner le classique rendez-vous café de manière originale. Rendez-vous au Canal Lounge, sur Atwater, pour les marins amoureux de café! En dehors de la métropole, éloignez-vous des chaînes commerciales de café et redécouvrez vos commerces locaux!

3- Aller au musée

Votre amoureux et vous avez envie de vous ouvrir sur de nouveaux horizons? Visitez un musée, les billets sont très souvent à 20$ et moins, parfois même gratuit. C'est l'occasion de partager une expérience culturelle intéressante et de pouvoir échanger entre vous et avec votre entourage.

4- Cuisinez une recette familiale pour l'autre

La lasagne de votre mère est la meilleure à vos yeux et vous connaissez la recette? C'est l'occasion d'acheter les ingrédients nécessaires et de la faire goûter à votre douce moitié. Et pourquoi ne pas lui demander de faire la même chose? Vous pourriez concocter un repas complet et échanger des souvenirs reliés à ces recettes!

5- Visitez le Jardin Botanique et le Biodôme

Le Jardin Botanique de Montréal et le Biodôme sont les endroits idéaux pour observer la nature. Les oiseaux s'installent et se prépare pour la saison froide au cœur du Jardin Botanique, pendant qu'au Biodôme, vous pourrez observer plusieurs animaux dans des écosystèmes recréés allant de la forêt tropicale à la banquise de l'Antarctique. De plus, la visite à l'Insectarium est incluse dans le prix d'entrée au Jardin Botanique. Vous pourrez y démystifier le monde des insectes comme jamais auparavant.

6- Rêvez décoration chez Ikea

Que vous habitiez ou pas ensemble, se rendre chez Ikea pour s'inspirer et rêver un peu ne pourra pas vous faire de mal! Allez-y en semaine pour éviter les foules et prendre votre temps. Imaginez votre intérieur idéal et faites des plans. C'est l'occasion de voir si vous avez les mêmes goûts ou bien si vous êtes complémentaires! Et finissez par un repas à la cafétéria, à prix réduit!

7- S'entraîner en plein air

Plusieurs parcs à Montréal et dans les alentours possèdent maintenant des installations permettant de s'entraîner à l'extérieur. Les journées plus fraîches de l'automne offrent la température parfaite pour repousser ses limites physiques à deux. Après avoir brûlé autant de calories, le repos sur le canapé sera encore plus apprécié!

8- Retombez en enfance aux arcades

Être adulte ne veut pas forcément dire qu'il faut oublier son cœur d'enfant. Avec 20$ de budget, allez jouer à l'ancienne dans une arcade et défiez-vous! Que vous soyez adepte de jeux vidéo ou non, cette sortie vous sortira assurément de la routine! Et le perdant offre le café!

9- Offrez-vous une dégustation de vins dans un vignoble

Vous êtes épicuriens et/ou adepte de viticulture? Le Québec regorge de vignobles tous plus intéressants les uns que les autres! Ceux-ci offrent souvent des dégustations à 20$ et moins, idéal pour découvrir les produits de la maison.

10- Organisez une soirée jeux de société

Vous êtes plutôt casaniers? Trouvez-vous un jeux de société et partez pour une soirée! Monopoly, Jenga, Guess Who?, les possibilités sont nombreuses pour vous offrir un moment qui peut tourner en crise de fous rires dans une saine compétition! Avec un verre de vin québécois fraîchement découvert, quoi de mieux?