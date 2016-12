Dis moi ce que tu manges, je te dirai si tu me plais

17-10-2016 | 15h24

De la mauvaise haleine, au langage vulgaire, il existe des millions de choses qui peuvent littéralement tuer l'amour lors d'un premier rendez-vous. Mais une nouvelle étude menée sur 1000 hommes et femmes inscrits sur l'application de rencontre Trueview.me vient de découvrir que les habitudes alimentaires pourraient bien avoir une grande influence sur le rejet amoureux. Et on ne parle pas seulement des gens qui mâchent la bouche ouverte!

D'après cette étude, 34% des gens sont susceptibles de mettre fin à une relation à cause d'un régime végétarien. Les hommes sont d'ailleurs plus touchés par ce phénomène puisqu'ils sont 77% à déclarer qu'ils refuseraient de changer de régime alimentaire à la demande de leur partenaire.

L'étude a découvert qu'en plus du régime alimentaire, une attention trop portée sur le médical peut avoir des conséquences catastrophiques pour le couple. Ainsi 21% des personnes ne veulent pas sortir avec quelqu'un obsédé par les calories et préfèrent les bons vivants. À l'inverse, 28% des utilisateurs ne veulent pas rencontrer non plus des gros amateurs de junk food.

La consommation d'alcool pose aussi problème pour 21% des sondés qui confessent qu'une personne qui boit trop est un vrai repoussoir contre 11% qui préfèrent décliner l'invitation des gens qui pensent que la fête est plus folle quand ils sont sobres. Les personnes difficiles et sélectives repoussent quand à elles 19,5% des prétendants.

La politesse à table a aussi été passée au crible. 30% des personnes repoussent ceux qui mangent trop bruyamment et 29,1% ne veulent surtout pas entendre un son sortir de votre bouche pleine. Quand au fait de sortir fréquemment son portable pour le vérifier, cela provoque une forte répulsion chez 25% des gens.