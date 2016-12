Une sortie par mois: le bon remède contre le divorce

27-09-2016 | 15h30

Les couples mariés qui s'octroient une soirée en tête-à-tête par mois réduisent leurs risques de divorce, d'après une nouvelle étude.

L'ancien premier ministre britannique David Cameron et sa femme Samantha, tout comme le président américain Barack Obama et sa femme Michelle ne jurent que par ce rendez-vous mensuel, mais il est tout aussi efficace pour les couples qui ne font pas de la politique!

Des chercheurs ont conclu que les risques de séparation diminuaient de 14% chez les couples qui trouvent le temps de s'offrir un rendez-vous rien qu'à eux chaque mois. Passer à un rendez-vous hebdomadaire n'aurait pas d'effet en revanche, et il semblerait que ces résultats ne soient valables que pour les couples mariés, pas pour les concubins.

Les couples mariés ont 57% de risques de se séparer, ce qui reste moins élevé que chez les couples non-mariés. Harry Benson, directeur de recherche à la Fondation du Mariage et Stephen MCKay, professeur en sciences humaines à l'université de Lincoln, ont mené cette étude. «Pour les couples mariés, un rendez-vous en soirée a de l'importance, expliquent-ils. Pour les concubins lambda, dont les perspectives futures sont un peu moins claires et plus ambigües, une soirée occasionnelle ensemble fait moins de sens. Les intentions sont moins claires, c'est juste une soirée ensemble.»

La Fondation du Mariage a basé ses études sur les statistiques du Millennium Cohort Study, une enquête sur le long terme qui a suivi des enfants nés entre 2000 et 2001 et leurs parents pendant 10 ans. Sur les 9969 couples étudiés, 11% se retrouvaient chaque semaine, 30% une fois par mois, 23% sortaient uniquement en couple moins d'une fois par mois et 36% ne le faisaient jamais. La Fondation du Mariage précise toutefois qu'il y a d'autres facteurs plus importants pour prédire la durabilité d'un mariage, come l'éducation - les diplômés divorcent moins, et l'âge: plus un couple est âgé, plus les chances de divorce sont minces.