Cinquante nuances plus sombres lance sa lingerie

27-09-2016 | 10h47

Les producteurs de la série de films érotico-dramatiques Cinquantes nuances se sont associés à la marque anglaise de lingerie Coco de Mer pour mettre en marché des vêtements ultras sexy, à l'image du film.

Depuis la parution du premier roman de la trilogie de E. L. James, Cinquante nuances de Grey, en 2011, et le film en 2015, le sadomasochisme inspiré des personnages Christian Grey et Anastasia Steele n'a jamais été aussi populaire. Il n'est donc pas surprenant qu'une collection de lingerie soit ainsi lancée.

L'auteure E. L. James a confié au Daily Mail de Londres qu'elle semble grandement apprécier les vêtements coquins de Coco de Mer: «La collection Fifty Shades Darker de lingerie a réellement capturé les envies sexuelles d'Ana. C'est luxueux, profondément provocant et très élégant.»

La mère de la trilogie révèle aussi un autre secret: «J'ai pris mon inspiration de Coco de Mer lorsque j'ai écrit le premier livre en visitant leur boutique de Covent Garden pour faire mes recherches.»

Cinquante nuances de Grey est le film classé pour adulte le plus populaire de l'histoire du cinéma. Le second film, Cinquantes nuances plus sombres, duquel est inspirée la collection de lingerie, doit voir le jour en février prochain. Un troisième et dernier volet sera lancé en 2018.

