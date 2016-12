Sexe et confiance: la solution est dans le houblon!

21-09-2016 | 14h51

On est mercredi mais vous avez toujours du mal à vous souvenir de votre week-end? Laissez-nous vous rappeler les quelques plaisirs que procure une pinte de bière bien fraîche: c'est désaltérant, ça détend, ça enivre mais surtout, ça désinhibe plutôt efficacement côté sexe!

D'après une étude menée au University Hospital of Basel, la boisson houblonnée serait une alliée de choix quand il s'agit de se donner du courage, ou tout simplement de se sentir plus en confiance en matière de galipettes.

Les scientifiques suisses ont découvert que ceux qui buvaient un demi-litre de bière étaient moins timides en matière de sexe, et avaient plus de facilités à regarder des images sexuelles. C'est particulièrement vrai chez les femmes, qui avaient une concentration d'alcool plus élevée que les hommes, même si elles avaient bu la même dose. Cependant, il n'y avait pas de différence en matière d'excitation.

Pour parvenir à ces résultats, les chercheurs ont étudié un groupe de 60 personnes de 18 à 50 ans. La moitié a consommé une pinte de bière alcoolisée, et l'autre une pinte sans alcool. On leur a ensuite demandé à tous d'effectuer quelques tâches, dont un test de reconnaissance faciale, un test d'empathie et un test d'excitation sexuelle. L'équipe a notamment remarqué qu'après avoir bu une pinte alcoolisée, les participants étaient plus attirés par les visages et les situations sociales heureuses. «On a découvert que boire un verre de bière aide les gens à reconnaître les visages heureux plus facilement et améliore l'intérêt qu'ils ont pour les situations émotionnelles positives, précise le chercheur en chef de l'étude, le professeur Matthias Liechti. L'alcool facilite aussi la vision d'images sexuelles, en lien avec la désinhibition, mais n'augmente pas l'excitation sexuelle. Les effets de l'alcool sur la cognition sociale sont susceptibles d'améliorer la sociabilité».

Ces travaux ont été publiés dans le journal Psychopharmacology, et présentés au European College of Neuropsychopharmacology de Vienne. Attention, ils ne sont pas une excuse pour boire plus de bière. Si vous avez des petits soucis en matière d'épanouissement sexuel, le mieux, c'est encore d'en parler avec votre partenaire!