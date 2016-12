Japon: Plus de 40% des célibataires sont vierges

20-09-2016 | 12h32

Plus de 40% des célibataires japonais de moins de 34 ans sont vierges et sept hommes non mariés de cet âge sur 10 n'ont aucune relation avec une femme, selon une enquête démographique du gouvernement.

L'Institut national de la population et de la sécurité sociale a interrogé plus de 5000 célibataires de 18 à 34 ans sur leur vie intime dans le cadre d'études menées par le gouvernement, inquiet de la dénatalité et du vieillissement de la population japonaise.

42% des hommes et 44% des femmes interrogés ont admis ne jamais avoir eu de rapport sexuel.

L'enquête menée en juin 2015 et diffusée tout récemment montre que le nombre de personnes restant chastes augmente au Japon. Une étude similaire réalisée en 2005 donnait un tiers de jeunes célibataires dans ce cas par choix ou pour d'autres raisons.

L'étude de 2015 révèle aussi que sept hommes sur 10 et près de six femmes sur dix disent ne pas avoir de relation amoureuse.

Un sondage effectué en 2010 par la même institution montrait que 68% des jeunes Japonais de 18-19 ans étaient vierges tandis qu'une étude commandée la même année en Europe par le fabricant de préservatifs Durex donnait un taux très inférieur parmi les 15-20 ans. Par exemple, moins de 20% des jeunes Allemands n'avaient pas eu de rapport sexuel avant 20 ans et dans un pays socialement plus conservateurs tel que la Turquie, ce taux était de 37%.

Cette apparente faible activité amoureuse semble en contradiction avec l'image que peut avoir un visiteur de l'attitude des Japonais envers le sexe, tant les images de femmes dénudées sont omniprésentes dans mangas, magazines ou affiches, et la pornographie prolifique.