Les femmes préfèrent les hommes à barbe...

Vous hésitez encore à raser ou pas votre barbe de trois jours? Si vous êtes en quête de rencontre amoureuse, lâchez immédiatement ce rasoir, il pourrait compromettre vos chances avec la gent féminine. C'est du moins ce qu'affirme une nouvelle étude publiée dans la revue Journal of Evolutionnary Biology.

Menés par des scientifiques de l'Université du Queensland en Australie, ces travaux suggèrent que les hommes à barbe auraient bien plus de succès auprès des femmes en quête d'une relation durable. Et la barbe de trois jours ferait également son petit effet quand il s'agit de relation à plus court terme, indique cette étude.

Plus de 8500 femmes interrogées

Pour en arriver là, les chercheurs ont demandé à 8520 femmes de regarder une série de photos d'hommes et de leur attribuer une note décrivant leur attirance pour chacun. Le tout en considérant une relation soit à court terme, soit à long terme. Les images en question ont été retouchées afin que les hommes affichent différentes longueurs de pilosité faciale, d'un visage complètement rasé à la véritable barbe.

Ils ont également joué sur les pommettes et le menton afin de rendre l'apparence des hommes plus ou moins masculine ou féminine. «Les caractéristiques faciales typiques de l'homme comme une arcade sourcilière prononcée et un menton plus robuste peuvent signaler une bonne santé tandis que les barbes peuvent signaler l'âge d'un homme et une dominance sociale masculine», expliquent les scientifiques dans leur étude.

L'objectif était de tester l'influence de ces différents paramètres dans l'attirance ressentie par les femmes. Jusqu'ici, les scientifiques ont en effet constaté que la masculinité d'un visage et la pilosité faciale n'influençaient pas de la même manière les choix féminins. Une divergence décrite dans l'étude sous le nom de «paradoxe de la masculinité».

Des barbes privilégiées pour le long terme

Une fois les participantes interrogées, les scientifiques ont constaté que les visages présentant une barbe épaisse ou une barbe de trois jours étaient mieux notés que les autres, mais pas dans le même contexte. Les premiers sont en effet apparus plus attirants en terme de relation durable tandis que les seconds ont été préférés pour une relation à court terme.

En parallèle, l'équipe a constaté que les visages aux caractères plus féminins étaient décrits comme moins attirants que les visages rasés et non retouchés. Toutefois, les visages extrêmement masculins ou à l'inverse, extrêmement féminins, ont reçu les moins bonnes notes. La masculinité d'un visage jouerait donc également dans l'attirance mais pas dans le même contexte que la pilosité faciale.

La barbe, un facteur riche en informations

«Nos résultats suggèrent que la barbe peut apparaitre attirante si l'on considère des relations à long terme, en fournissant un signal d'intérêt intrasexuel et le potentiel pour offrir des bénéfices directs aux femmes», expliquent les scientifiques dans leur étude. Plus clairement, la barbe fournirait des indications sur la virilité d'un homme et donc sur sa capacité à se reproduire et survivre.

Autant de facteurs importants quand il s'agit pour une espèce de se reproduire. «Plus généralement, nos résultats évoquent une divergence de la fonction de signalisation, qui pourrait conduire à un compromis subtil dans les préférences des femmes», concluent les chercheurs. Cette étude n'est d'ailleurs pas la seule à confirmer l'attrait de la barbe chez les femmes.

Néanmoins, les résultats divergent. En 2014, une étude publiée dans la revue Biology Letters était arrivée à la conclusion que les femmes préféraient réellement les hommes à barbe, à condition qu'ils soient rares. Célibataires, au risque de passer pour un hipster, il ne vous reste plus qu'à tenter vous-même l'expérience pour en avoir le coeur net.