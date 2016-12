7 endroits inusités pour faire l'amour

David Nathan 12-09-2016 | 04h00

Si vous avez envie de casser vos habitudes en ce qui concerne l'endroit où vous faites l'amour et que vous vous dites finalement que votre lit n'est peut-être pas le seul endroit où vous pouvez vous envoyer en l'air, voici 7 lieux inusités pour le faire.

Chez des amis

Sur son lieu de travail

Dans un cimetière

Dans une ruelle

Au cinéma

À un mariage

Sur un balcon

Faire l'amour chez des amis quand ils vous invitent à dormir, c'est très courant. Ce qui l'est moins, c'est de le faire au cours d'une soirée ou d'un dîner, de s'éloigner discrètement des autres convives et d'aller s'amuser dans une des pièces de la maison.Avoir des rapports sexuels sur son lieu de travail a un côté très excitant. Une salle de réunion vide sur l'heure du lunch ou sur son propre bureau le soir très tard, quand tous nos collègues sont partis, tous ces lieux habituellement ordinaires peuvent devenir soudainement très érotiques.Cela peut sembler sacrilège pour beaucoup de personnes, pourtant certains couples n'hésitent pas à s'aventurer dans un cimetière, de préférence la nuit, pour y faire l'amour. L'avantage de ce lieu, c'est qu'on ne risque pas d'être dérangé par les voisins.Faire l'amour en pleine rue est peut-être le fantasme de certains couples, mais avouons que c'est difficile à réaliser. En revanche, le faire dans une ruelle est beaucoup plus facile. Le risque de se faire surprendre par les passants et de se faire sanctionner par la police vient bien sûr pimenter un peu plus la chose.Le cinéma présente l'avantage d'être à la fois un lieu public, mais qui reste assez sombre, ce qui conviendra parfaitement aux couples qui veulent oser sortir du lit pour s'envoyer en l'air. Au dernier rang dans une salle presque vide et tout devient possible.Quoi de mieux pour faire l'amour que cet événement qui célèbre justement l'amour. Pendant le vin d'honneur, le souper ou, pourquoi pas, la cérémonie, on s'absente pour un moment intime loin des mariés.

Faire l'amour sur un balcon c'est faire l'amour à l'extérieur et l'intérieur à la fois. Selon le vis-à-vis et la proximité que l'on a avec ses voisins, l'opération sera plus ou moins risquée, plus ou moins excitante...