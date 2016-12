Tâches ménagères: le genre régit encore le «qui-fait-quoi»

25-08-2016 | 15h36

Partager les tâches ménagères, comme faire le dîner ou réparer un placard, se passe encore aujourd'hui selon les genres et une nouvelle étude vient de démontrer qu'il en va de même pour les couples de même sexe.

La chercheuse américaine Natasha Quadlin et son équipe ont déterminé que le genre régit encore qui fait quoi à la maison. La femme ou la personne la plus féminine du couple s'occupe plus généralement de l'éducation des enfants, des courses alimentaires, de la lessive, de la cuisine et du ménage.

L'homme ou le partenaire plus masculin va plutôt s'occuper de la voiture et des tâches extérieures. «Même dans les couples de même sexe, où il n'y a donc pas de différence de sexe entre les partenaires, les gens utilisent les différences du genre comme une façon de faire une différence entre les sexes», a expliqué la scientifique, élève en doctorat de sociologie de l'université de l'Indiana.

Selon Natasha Quadlin, c'est la première étude à se pencher sur les croyances des Américains sur la façon dont les couples devraient partager les tâches ménagères et l'éducation des enfants.

La doctorante a écrit son étude avec Long Doan, une professeur-assistante de sociologie de l'université du Maryland. La recherche s'est portée sur plus de 1000 adultes américains en 2015 et prend en compte plusieurs caractéristiques, comme le revenu du ménage, les traits masculins ou féminins, et le sexe, pour établir les idées que se font les Américains sur la façon dont les couples mariés devraient se partager les tâches, intérieures et extérieures, et l'attention apportée aux enfants.

«Le sexe était un facteur bien plus fort pour savoir à quelles tâches les personnes sont assignées dans les couples hétérosexuels, a déclaré Natasha Quadlin. Mais, étonnamment, ce thème s'étend aussi aux couples de même sexe. Quand il n'y a pas de différence de sexe entre les partenaires, les personnes s'en remettent à l'information du genre pour guider leurs croyances sur qui doit faire quoi. En d'autres termes, ils prennent la norme hétérosexuelle, où certaines tâches sont sensées être plutôt effectuées par des hommes et d'autres des femmes, et utilisent la même rationalisation pour déterminer les responsabilités des tâches ménagères.»

Elle a ajouté que l'équipe était surprise par sa découverte, car les autres chercheurs et elle pensaient au départ que les couples de même sexe auraient plus d'équité en ce qui concerne les tâches ménagères.