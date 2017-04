Janie Thibault 28-04-2017 | 15h24

Je l’appelle ma «Salade du soir et du midi» parce qu’elle est aussi bonne quand on vient tout juste de la préparer que le lendemain midi au dîner! Ça permet aussi de manger les restes de choux de Bruxelles sans trop s’en rendre compte et d'entamer la saison du rosé du bon pied.

Ingrédients

10 choux de Bruxelles, les feuilles lavées et retirées du chou

3 tasses d’épinards frais

4 tranches de bacon cuit et coupé en très petits morceaux

½ tasse d’amandes effilées, grillées

½ tasse de feta émietté

¼ tasse de cerises séchées, coupées en morceaux

1 avocat coupé en dés

Vinaigrette

1 petite échalote française émincée

1 ½ c. à soupe de moutarde de Dijon à l’ancienne

2 c. à table de vinaigre de cidre

1 ½ c. à table de sirop d’érable

3 c. à soupe de jus de citron

Sel et poivre

Préparation

Dans une petite poêle, faire cuire l’échalote française dans un peu d’huile, jusqu’à ce qu’elle soit légèrement dorée. Déposer le tout dans un petit bol avec tous les ingrédients de la vinaigrette. Mettre de côté. Dans un grand bol à salade, déposer les feuilles de choux de Bruxelles, les épinards, le bacon, les amandes, le feta, les cerises et l’avocat et bien mélanger. Déposer la salade dans les plats de service et ajouter la viniagrette à la toute dernière minute. Excellente aussi avec des croûtons maison.