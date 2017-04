Une nouvelle bière canadienne inspirée par le président Trump

16-04-2017 | 00h18

TORONTO - Northern Maverick, une microbrasserie qui ouvrira ses portes au centre-ville de Toronto cet été, fait déjà parler d'elle avec son projet de lancer sa première bière inspirée du controversé président Donald Trump.

La nouvelle bière portera le nom de «Fake News Ale», en référence à l'expression prisée par le président américain pour critiquer certains médias et leurs «fausses nouvelles».



En plus d'un nom vendeur, la bière arborera une étiquette qui ne manquera pas d'attirer l'attention, soit une caricature de Donald Trump lui-même en train de faire une de ses nombreuses assertions.



La «Fake News Ale» sera disponible à la nouvelle brasserie-restaurant Northern Maverick sur la rue Bathurst, près de la rue King, et sur commande (en Ontario).



Le projet a été conçu dans une optique de solidarité avec les Américains, a indiqué la compagnie torontoise dans un communiqué de presse. Northern Maverick entend verser 5 % de chaque vente de «Fake News Ale» pour aider à renverser une politique contestable de l'administration Trump.



Le public sera invité au cours des prochaines semaines à se prononcer sur le site de la brasserie afin de déterminer la cause qui recevra le don de charité.



Northern Maverick Brewing Co. a précisé qu'«il est clair qu'aucun président américain n'a cautionné cette bière».