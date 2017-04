Découvrez la recette des churros au fromage à raclette

07-04-2017 | 14h55

Une recette à s'en lécher les babines!

Préparation: 20 minutes

Proportions: 4 personnes

Mode de cuisson: Friture

Ingrédients:

- 8 cuillères à soupe d'huile d'olive

- 100 ml d'eau

- 100 gr de farine

- 2 oeufs

- Pommes de terre

- Fromage à raclette

- Poivre et sel

- 50 ml de lait

- Huile de friture

Matériel nécessaire:

- Une casserole

- Une friteuse

- Un appareil à churros

Préparation:

1- Faire bouillir 4 cuillères à soupe d'huile d'olive avec l'eau. Quand l'ensemble boue ajouter la farine et bien mélanger.

2- Ajouter un oeuf, mélanger puis ajouter le second oeuf.

3- Faire cuire les pommes de terre à l'eau puis les éplucher.

4- Saler et poivrer les pommes de terre et les mélanger avec 4 C à S d'huile d'olive et le fromage à raclette coupé en morceaux.

5- Ajouter les 50 ml de lait puis mélanger à nouveau. Ajouter la pâte à beignet préalablement obtenue et bien mélanger.

6- Mettre le mélange obtenu dans un appareil à churros et faire cuire les churros dans de l'huile de friture bien chaud. C'est prêt!

Petite astuce

Prenez votre temps pour faire la pâte et assurez-vous qu'elle soit bien mélangée.