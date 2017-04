L'Eleven Madison Park de New York, sacré meilleur restaurant du monde 2017

AFP 05-04-2017 | 10h20

L'Eleven Madison Park de New York a été sacré mercredi meilleur restaurant du monde au classement des «50 best», lors d'une cérémonie à Melbourne où le Français Dominique Ansel, égalemùent installé à New York, a été élu meilleur pâtissier du monde.

Dirigé par le chef Daniel Humm, né en Suisse, le restaurant contemporain new-yorkais devance, dans l'ordre, le vainqueur de l'an dernier, l'italien de Modène Osteria Francescana, et le catalan espagnol El Celler De Can Roca.

Le premier restaurant français, le Mirazur de Menton, suit à la 4e place de ce classement créé en 2002 mais contesté par certains chefs français, qui lui reprochent sa méthodologie, voire son opacité.

«Je suis ravi. Je suis si fier d'en être arrivé là. Quand j'ai commencé à cuisiner il y a 25 ans, jamais dans mes rêves les plus fous je n'aurais imaginé y parvenir», a déclaré, ému, le grand vainqueur du classement Daniel Humm, distingué notamment pour son menu de dîner inspiré par les richesses agricoles et tradition culinaires de New York.

Avec six restaurants chacun, La France, l'Espagne et les États-Unis sont les plus représentés dans ce classement où figurent des restaurants de 22 pays des cinq continents. Dans le top 10, on trouve, outre le trio de tête, des établissements de France, du Pérou, d'Espagne, de Thaïlande et d'Autriche.

Le célèbre chef britannique Heston Blumenthal, ancien vainqueur du prix principal avec son restaurant The Fat Duck, a reçu un prix pour l'ensemble de sa carrière.

Le «50 best» est décerné depuis 2002 par un millier d'«experts indépendants» (chefs, journalistes spécialisés, propriétaires de restaurants...) qui notent leurs expériences des 18 derniers mois sous l'égide du magazine «Restaurant» du groupe de presse britannique William Reed.

Mais sa légitimité est régulièrement contestée par des chefs français qui l'accuse de complaisance et d'opacité.

En réaction, ses détracteurs français, mais aussi japonais et américains ont lancé en 2015 «La liste», classement des mille meilleures tables du monde.