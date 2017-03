Tofu avec croûte de sésame

Janie Thibault 31-03-2017 | 11h10

Ingrédients

1 bloc de tofu ferme1 gousse d'ail émincée½ tasse de sauce soya faible en sodium¼ tasse de vinaigre de riz¼ tasse de sauce mirin2 c. à thé d'huile de sésame1 œuf½ tasse de panko½ tasse de graines de sésame grillées

Préparation

Assurez-vous de bien assécher le bloc de tofu avec un linge sec ou du papier absorbant avant de le trancher en tranches d'environ un cm d'épaisseur.

Dans un bol, mélanger l'ail, la sauce soya, le vinaigre de riz, de sauce mirin et l'huile de sésame. Déposer les tranches dans un plat hermétique, verser le mélange sur le tofu. Fermer le plat et secouer pour bien enrober toutes les tranches.

Déposer au frigo pendant une heure. Vous pouvez secouer le plat 2-3 fois pendant l'heure.

Sortir les tranches du plat et les éponger une fois de plus pour les assécher.

Dans un petit bol, battre l'œuf avec un peu d'eau, dans un autre bol, mélanger le panko et les graines de sésame. Tremper chacune des tranches dans l'œuf et ensuite dans le mélange de panko et de graines de sésame. Mettre de côté jusqu'à ce que vous ayez toutes les tranches recouvertes.

Dans une casserole, déposer un peu d'huile de canola, lorsque c'est chaud, déposer les tranches et les faire cuire 3 minutes de chaque côté.

Déposer les tranches prêtes sur du papier absorbant avant de couper ou de servir! En cubes, dans une salade, c'est délicieux!