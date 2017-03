Un musée de la crème glacée s'exporte à Los Angeles

30-03-2017 | 13h45

Après avoir remporté un franc succès à New York l'été dernier, l'événement éphémère aux installations Instagram-friendly s'installera à Los Angeles le mois prochain. Cette fois, l'espace sera quatre fois plus grand et deux fois plus coûteux.

La version new-yorkaise de la manifestation avait donné lieu à la vente de 30 000 entrées en cinq jours et généré une liste d'attente de 200 000 personnes.

Certains billets ont été revendus sur Craigslist jusqu'à 100$ pièce et des personnalités comme l'acteur Seth Rogen et sa femme Lauren Miller ont succombé aux charmes des attractions proposées.

Les organisateurs espèrent rééditer cet exploit avec leurs 10 nouvelles installations californiennes, notamment l'activité interactive «banana split» et ses 10 000 bananes et une jungle d'esquimaux fondus.

L'attraction la plus marquante de l'événement, une piscine remplie de 100 millions de (faux) vermicelles de chocolat sera aussi de la partie.

Pendant un mois, les visiteurs découvriront la "coupe de la semaine" imaginée par des glaciers californiens tels que McConnell's, Salt & Straw, Coolhaus, Cream et My/Mo.

Imaginée par Maryellis Bunn, l'initiative new-yorkaise proposait des ballons bonbons remplis d'hélium, des bonbons aux fruits miraculeux capables de sucrer les aliments acides et une exposition interactive inspirée de Tinder pour composer la parfaite combinaison glacée.

L'exposition voyagera dans d'autres villes en 2017 et 2018.

Les clients American Express pourront obtenir des préventes dès le 30 mars. L'ouverture officielle de la billetterie est programmée le 3 avril. Les tarifs de l'événement californien sont de 29$ pour les adultes et de 18$ pour les enfants.

www.museumoficecream.com/