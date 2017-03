Le chef français Frédéric Robert débarque au Peninsula New York

27-03-2017 | 10h52

Cuisinier globe-trotter, Frédéric Robert a été nommé chef de cuisine du restaurant Clement, adresse gastronomique du Peninsula à New York.

Et un de plus. Frédéric Robert vient ajouter son nom à la la liste déjà bien fournie des chefs tricolores qui font saliver la grosse pomme, à l'image de Jean-Georges Vongerichten, d'Eric Ripert, de Daniel Boulud ou encore du pâtissier Dominique Ansel. D'origine bourguignonne, le nouveau chef du Peninsula New York vient surtout mettre son expérience des cuisines du monde au service du restaurant Le Clement.

Frédéric Robert a en effet été le sous-chef exécutif du fameux restaurant de Paul Pairet à Shanghaï (Chine), Ultraviolet by Paul Pairet, où l'art culinaire se mêle à la nouvelle technologie pour fondre les convives dans une expérience multi-sensorielle. À l'origine, le Bourguignon est pâtissier et a exécuté la manoeuvre du sucré au Shangri-La de Vienne (Autriche).

Les États-Unis constituent le dernier point d'ancrage du chef Robert où il a travaillé dans un restaurant de Brooklyn, dont le concept est de proposer un menu de «la ferme à l'assiette».

Au Peninsula New York, situé à deux pas du MoMA, Frédéric Robert a la charge de créer les menus du déjeuner et du dîner, en adéquation avec les classiques de la cuisine américaine. Le chef a par exemple imaginé une salade algue-crabe à la vanille, un filet de limande poché aux agrumes accompagné de légumes du printemps, ou encore un agneau en croûte au zaatar, yaourt au tahini et aubergine.