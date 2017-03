Burger King vous offre des burgers à vie... à une condition

24-03-2017 | 14h30

S’appeler «barbecue» ne doit pas être chose facile. On imagine déjà la multitude de blagues et de jeux de mots que doivent supporter ces pauvres «Parilla». Pour soulager cette douleur de tous les jours, Burger King offre des burgers gratuits à vie à tous les «Parilla» argentins, qui grâce à cette initiative ne seront assurément plus jamais des parias.

La chaîne de restauration rapide a décidé de rendre hommage à ces personnes qui portent fièrement le nom de viandes cuites à la flamme à l’image d’un bon Whopper.

En s’inscrivant dans un restaurant de la marque avant le 1er juin, les heureux élus auront la chance de bénéficier de Whoppers gratuits jusqu’à leur dernière bouchée. Nul doute que cette opération remportera un franc succès puisqu’en Argentine «Parrilla» est un nom assez commun.