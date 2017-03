Boire dans un verre plus grand inciterait à consommer plus

23-03-2017 | 14h45

Le constat est sans appel: un grand verre vous incite à boire plus vite. Pour aboutir à un tel résultat, l’étude a été réalisée sur les clients d’un bar-restaurant de la ville de Cambridge, The Pint Shop.

Durant quatre mois, le patron de l’établissement a changé toutes les deux semaines la taille des verres à vin tout en conservant la même quantité d’alcool servie dans le contenant. Des verres de 250 ml (petits), 300 ml (standards) et 370 ml (grands) ont été utilisés. Les clients ont alors consommé 9,4% de vin en plus avec les grands verres.

Comment les chercheurs expliquent-ils ce phénomène? La première hypothèse avance l’idée qu’un verre plus grand donnerait l’illusion de consommer moins de boisson, ce qui expliquerait le fait que les clients boivent plus vite et commande d’avantage. Le second facteur potentiel se porte sur le goût amélioré. Un plus grand verre permettrait une meilleure oxygénation, le vin aurait donc meilleur goût grâce aux arômes dégagés, ce qui pousserait les clients à commander un verre de plus.

Pour les restaurateurs, il y a un réel bénéfice économique à en tirer. À votre prochaine sortie au bar, vous saurez pourquoi votre vin sera servi dans un grand verre.