Aider les abeilles pour l'épicerie du futur

22-03-2017 | 15h12

La campagne Ramenons les abeilles de Cheerios est de retour pour une deuxième année. L'objectif? Distribuer 100 millions de semences de fleurs sauvages à travers le Canada afin de restaurer l'habitat naturel des abeilles.

À l'occasion du lancement de la campagne, Canoe.ca a été invité à visiter l'épicerie du futur. Dans une première version, la population des abeilles a continué de diminuer et d'être en mauvaise santé. Il s'agissait d'une épicerie bien vide. Les abeilles étant responsables d'un tiers de la nourriture que nous ingérons, leur absence aurait pour incidence un fort problème d'approvisionnement alimentaire. Fruits et légumes rares, chocolat et café absent, pour un choix très limité.

Pour aider à améliorer la santé des abeilles et à conserver la population présente au Canada, Cheerios propose aux Canadiens de commander leur sachet de semences de fleurs sauvages gratuitement sur le site de Ramenons les abeilles.

En ajoutant davantage de fleurs sauvages, le pollen et le nectar disponibles aideront à améliorer la santé des insectes ce qui assurera une pérennité dans la disponibilité des aliments en épicerie.