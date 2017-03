306 millions de bouteilles de champagne vendues dans le monde

20-03-2017 | 10h51

Se délecter des fines bulles champenoises n'est pas l'apanage des Français. La Champagne a enregistré une nouvelle année record en vendant pour 6,76 milliards de dollars de bouteilles à travers le globe.

En 2016, les volumes de ventes de bouteilles de champagne expédiées dans le monde n'ont que très légèrement baissé, de l'ordre de 2,1%. Au total, le vignoble a envoyé 306 096 000 de flacons. À titre de comparaison, la consommation française représente 157 737 000 de bouteilles.

Ce nouveau bilan, comptant pour l'année 2016, confirme l'attrait des étrangers pour les bulles champenoises. En volume, les Anglais restent les plus grands consommateurs, avec 31,1 millions de flacons expédiés. Toutefois, le constat est sans appel. Le Brexit a eu un effet sur le marché, qui pâtit d'une chute de 14% de son chiffre d'affaires. Les volumes sont quant à eux en repli de 8,7%. Rappelons que le champagne est aujourd'hui en concurrence féroce avec le prosecco italien sur le marché britannique.

Si les Britanniques sont les numéros 1 de la consommation de champagne en termes de volumes, les États-Unis leur volent la vedette concernant le chiffre d'affaires, avec 775 millions de dollars d'achat, soit 6,3% de hausse.

Les nouveaux consommateurs de champagne

D'autres pays stimulent le marché de la boisson, à l'image de la Nouvelle-Zélande. Les volumes expédiés sont en augmentation de 29,1%, à 648 millions de bouteilles, pour un montant total de 14 millions de dollars (+25,4%). La Russie s'inscrit dans la même dynamique, avec 1,3 million de flacons expédiés pour 32,3 millions de dollars, tout comme le Mexique qui a sabré 1,5 million de bouteilles (+30,9%) en 2016. L'Afrique du Sud (856 000) et la Corée du Sud (825 000) complètent ce groupe des nouveaux consommateurs de champagne, avec des hausses respectives des volumes vendus de +21,9% et +16,1%.

Si le champagne continue de séduire de plus en plus de nationalités, il voit son offre et ses saveurs se diversifier. Le rosé présente des exportations en progression de 8,5% par rapport à 2015. Enfin, les cuvées de prestige sont pour leur part en hausse de 4,6%.