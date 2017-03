Poulet à l'érable

Janie Thibault 17-03-2017 | 11h19

Haute dépendance au sirop d'érable, je suis sans cesse à la recherche de nouvelles idées pour l'incorporer partout! Comme le temps des sucres arrive encore plus rapidement cette année (yé!) voici une suggestions pour un souper de semaine délicieux, sans devoir se déplacer à la cabane!

Ingrédients

4 cuisses de poulets½ tasse de sirop d'érable½ tasse de moutarde de Dijon à l'ancienne (la régulière fait l'affaire)3 tasses de courge Butternut, pelée, coupée en dés3 tasses de choux de Bruxelles coupés en deux¼ tasse d'huile d'oliveSel et poivre au goût

Préparation

Dans un petit bol, mélanger le sirop d'érable et la moutarde de Dion à l'ancienne. Dans un grand sac de plastique à congélation, déposer les cuisses de poulet ainsi que le mélange de sirop et de moutarde et agiter le sac pour que les cuisses soient bien recouvertes.

Retirer les cuisses de poulet et les déposer sur une plaque de cuisson recouverte de papier d'aluminium.

Préchauffer le four à 450 degrés.

Ajouter les morceaux de courge dans le sac et les mélanger pour les recouvrir du restant de sauce.

Déposer les morceaux de courge sur une autre plaque de cuisson recouverte de papier d'aluminium.

Dans un autre bol, mélanger les choux de Bruxelles, l'huile, le sel et le poivre. Déposer les choux de Bruxelles avec la courge et mettre au four pendant 20 minutes.

Après 20 minutes, laisser la plaque dans le four, mais ajouter celle des cuisses pour 20 minutes supplémentaires.

Servir avec du riz!