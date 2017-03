Où célébrer la Saint-Patrick en ville?

17-03-2017 | 09h56

Montréal se teintera de vert ce week-end à l'occasion de la fête du saint patron irlandais. Voici sept endroits où célébrer comme il se doit cette journée colorée!

Chasse au trésor de la Saint-Patrick

Vendredi 17 mars dès 22 h, au TRH Bar

Le THR bar célèbre le 17 mars de façon ludique en cachant des coupons un peu partout dans son établissement. Si vous en trouvez un, vous gagnez automatiquement le prix qui y est inscrit: consommations gratuites, cadeaux, argent, et même un pocket bike! Seul règlement: pour participer, vous devez être habillés plus verts qu'un trèfle!

La Saint-Pat dans Villeray

Du 16 au 18 mars, au Huis Clos

Pas besoin de braver les immenses bancs de neige pour aller célébrer au centre-ville. Le bar Huis Clos tourne au vert et offre toutes sortes de spéciaux ce week-end! Jameson, Stout, Irish Car Bomb, Irish Coffee, ragoût irlandais... retrouvez vos racines celtiques dans Villeray!

Déjeuner irlandais

Dimanche 19 mars dès 8 h, au pub McKibbin's

Le pub McKibbin's prépare une matinée festive en vue du défilé du 19 mars. Au menu: copieux déjeuner irlandais avec musique de l'Éire, ainsi que de la danse traditionnelle celtique. Rien de mieux pour se préparer à braver le froid.

La Saint-Patrick avec CHOM

Vendredi 17 mars dès 6 h, au pub Irish Embassy

L'émission du matin de la station anglophone rock CHOM se déplacera vendredi au pub Irish Embassy! Le déjeuner sera servi entre 6h et 10h, accompagné du traditionnel café irlandais. Une belle manière de commencer son vendredi!

Hommage à Flogging Molly

Dimanche 19 mars, dès 16 h

Venez vous défouler après la parade aux Foufounes électriques, qui offrent un spectacle gratuit! Le groupe Seven Bags of Bricks rendra un hommage au groupe culte de punk celtique Flogging Molly, pour une soirée qui s'annonce décoiffante!

Oi! The St-Patrick's Weekend

Les 17 et 18 mars, à la Coop Katacombes

La Coop Katacombes est l'hôte d'une fin de semaine musicale complète dédiée à la oi!, un sous-genre musical du punk-rock qui a émergé en Angleterre à la fin des années 1970. Avec des groupes comme Red Alert et les Montréalais Mauvaise Conduite, c'est une programmation qui promet.

Défilé de la St-Patrick

Départ le dimanche 19 mars à midi, coin Fort et Sainte-CatherineLa célébration ne serait pas complète sans une participation au traditionnel défilé de la Saint-Patrick. 3000 figurants, 15 chars allégoriques, 15 fanfares et 100 groupes: c'est une fête d'envergure pour la 194e édition la Ville de Montréal et les Sociétés irlandaises unies de Montréal!