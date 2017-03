Marcher 10 000 pas pour une poutine!

10-03-2017 | 18h01

La chaîne de restauration rapide Valentine fait fureur auprès des jeunes grâce à son application mobile. Il suffit de marcher 10 000 pas pour obtenir une poutine gratuite.

L'application mobile fonctionne comme un podomètre. Suffit d'inscrire quelques informations de base, et marcher. Après 10 000 pas, environ 7,5 kilomètres, l'utilisateur reçoit un coupon pour une poutine gratuite.

«Depuis quelques semaines, on dirait que c'est plus populaire auprès des jeunes, mais il y a aussi des clients plus vieux qui l'utilisent et viennent chercher leur poutine 100 % gratuite», a expliqué Josée Bombardier, employée chez Valentine à Sherbrooke.

Des corrections ont été apportées à l'application mobile puisqu'il était facile de tricher.

«Il faut juste mettre l'application comme ça sur ton genoux pendant ton cours, et ça fait l'affaire», a indiqué un étudiant.

Au bout de l'année, un consommateur pourra obtenir un maximum de six poutines gratuites.