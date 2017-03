La Chine deviendra le 2e marché mondial pour le vin

07-03-2017 | 12h11

La Chine devrait devenir à l'horizon 2020 le deuxième plus grand marché au monde pour le vin après les États-Unis, passant devant le Royaume-Uni.

C'est ce qui ressort des derniers chiffres rendus publics par Vinexpo, le salon du vin et des spiritueux organisé à Bordeaux en juin prochain.

Dans les trois prochaines années, les ventes de vins «tranquilles» et pétillants devraient atteindre les 21 milliards de dollars en Chine, soit une hausse de presque 40%, tandis que les exportations vers le Royaume-Uni devraient baisser de 15,8 à 15,5 milliards entre 2015 et 2020.

Cette évolution signifie que la Chine va également dépasser la France en termes de chiffre d'affaires réalisé avec le vin.

La Chine est actuellement quatrième marché mondial derrière les États-Unis, le Royaume-Uni et la France.

Aux États-Unis, les ventes devraient atteindre 38 milliards de dollars au cours de la même période.

Les statistiques prédisent également une baisse générale de la consommation de vin par habitant et par an au Royaume-Uni: elle devrait passer de 24,3 à 20,3 litres en 2020.

La France bientôt troisième pays exportateur vers le Royaume-Uni

Mais ce chiffre seul ne dit pas tout: même si les consommateurs boivent moins, il semble qu'ils boivent «mieux», puisque les ventes de vin haut de gamme augmentent, alors que les ventes de vin «bon marché» (vendu moins de 5£ la bouteille, ou 8$) sont en baisse et devraient chuter de 4% entre 2015 et 2020.

Sur d'autres segments du marché, les vins à faible teneur en alcool devraient devenir de plus en plus appréciés, en raison de leur prix modique et de l'importance accordée à leur santé par certains consommateurs.

Les données prédisent en outre un intérêt croissant des consommateurs britanniques pour les vins pétillants, notamment le prosecco, qui devrait connaître la plus forte croissance sur le marché international, pour atteindre les 8,2 millions de caisses de 9 litres (12 bouteilles).

La consommation de vin pétillant par habitant et par an au Royaume-Uni devrait aussi passer de 12 litres en 2015 à 15 litres en 2020.

Le rapport de Vinexpo montre également qu'au cours des trois prochaines années l'Australie devrait rester le premier exportateur mondial vers le Royaume-Uni, alors que la France, actuellement deuxième, devrait être supplantée par les États-Unis, et ce dès cette année.

Après les États-Unis et la France, c'est l'Italie, puis l'Espagne, qui complètent le top 5.