Les foodistas dessinent la carte des tendances bouffe

03-03-2017 | 13h35

Si les épingles Pinterest ne mentent pas, le pain perdu fait son grand retour à Londres, les petits-déjeuners paléo font toujours sensation aux États-Unis, et le plat du moment à Paris est le poulet à la coriandre et au citron vert.

Après avoir géolocalisé les épingles les plus populaires dans le domaine alimentaire et gastronomique, les analystes de Pinterest ont tracé la carte des plats les plus tendance dans les villes du monde entier, offrant ainsi un aperçu de l'évolution des goûts des consommateurs.

À Londres, par exemple, où le petit-déjeuner est en train de redevenir un repas à proprement parler et à considérer avec sérieux, les habitants découvrent en ce moment les possibilités créatives offertes par le pain rassis imbibé de crème anglaise, de beurre et de sirop d'érable qu'on appelle pain perdu mais que les anglo-saxons appellent, eux, French toast.

Sur Pinterest, le pain perdu est par exemple tranché en bâtonnets, fourré au fromage à tartiner puis enroulé autour de chapelets de saucisses.

Il se transforme également en dessert pour le petit-déjeuner, accommodé sous forme de gâteau red velvet, de beignet ou de gâteau au fromage aux myrtilles, associé à des bananes flambées ou agrémenté de noix de pécan.

Aux États-Unis, pendant ce temps, la popularité du régime paléo ne montre aucun signe d'affaiblissement, et les petits-déjeuners suivant ses préceptes inspirent les épingles les plus populaires sur Pinterest.

L'une des plus partagées en ce moment est une cassolette de petit-déjeuner paléo à base de viande, de choux de Bruxelles, d'œufs, de patates douces, d'oignons et de lait de coco.

Quant à la France, elle s'inspire des saveurs exotiques venues de Thaïlande et du Vietnam: les Parisiens, notamment, partagent en masse leurs recettes de poulet à la coriandre et au citron vert, un plat décrit comme réconfortant et facile à préparer.

Voici quelques-unes des recettes les plus populaires ces derniers temps parmi les 150 millions d'utilisateurs du site Pinterest dans le monde:

Paris: Poulet à la coriandre et au citron vert

Lyon: Poulet rôti

Austin (Texas): Petit-déjeuner paléo

Chicago: Rizoni

Berlin: Poulet à l'antillaise

Munich: Riz sauté au poulet

Sydney: Courge spaghetti

Melbourne: Donuts (beignets)

Rio de Janeiro: Gaufres

Saõ Paulo: Poivrons farcis

Barcelone: Cheese danish (équivalent du croissant au fromage)

Madrid: Soupe mexicaine au poulet (chicken tortilla soup)

Mexico: Potato skins

Guadalajara (Mexique): Salades au kale

Londres: Pain perdu (French toast)

Glasgow: Côtes de porc