Deux vins pour l'accompagner

Patrick Désy 03-03-2017 | 11h15

Avec les épinards, le basilic, les noix de cajou et le zeste de citron, il faut faire des compromis! Tournez-vous vers des vins légers et axés sur le fruit. Voici un blanc et un rouge, tous deux d'Italie et à tout petit prix, qui sauront se marier à merveille avec ce délicieux plat.

Angimbé 2015, Cusumano, Sicile, Italie

Prix: 13,35$

Code SAQ 11097101

Alcool: 13,5%

Sucre: 1,5g/l

Une belle surprise que ce petit vin blanc italien qui viendra mettre du soleil dans votre assiette.

Majoritairement composé d'insolia, un cépage ancien autrefois destiné à la fabrication du marsala, il est assemblé à du chardonnay.

Le 2015 est bien parfumé, évoquant la pêche, le pin et l'amande, ce qui fera un bel accord avec les noix de cajou et le pesto du plat.

La bouche est vive, tout en fraîcheur, avec le chardonnay qui apporte du corps.

C'est simple et agréable.

On le sert bien frais (10 degrés) à l'apéro ou avec le poisson.

** ½

$ ½

Riparosso 2015, Dino Illuminati, Montepulciano d'Abruzzo, Italie

Prix: 13,40$

Code SAQ 10669787

Alcool: 13,5%

Sucre: n.d.



Un petit rouge italien qui, à coup sûr, vous accrochera un sourire!

On perçoit de jolies tonalités de cerises, de prune avec un fond de vanille.

Les saveurs sont franches et la matière plutôt généreuse.

Une pointe végétale donne l'impression d'accentuer les tanins, mais l'ensemble demeure digeste et présente une bonne persistance en finale.

Servir autour de 14-15 degrés.

**

$ ½